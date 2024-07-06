Беспокойство из-за состояния Байдена растет. СМИ пишут о "напряженной неделе в Вашингтоне"
Несмотря на то, что президент США Джо Байден пообещал продолжать баллотироваться, несколько демократов выразили обеспокоенность его состоянием. Один из них заявил даже о "напряженной неделе в Вашингтоне".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
"Слушайте, я думаю, что беспокойство растет. Я думаю, что это будет напряженная неделя в Вашингтоне, несмотря на все происходящие на площадке критические проблемы в стране и мире… Политика на этой неделе перейдет в гипердвигатель", - сказал конгрессмен-демократ Майк Квигли.
Квигли стал четвертым демократом в Палате представителей, который открыто призвал Байдена уйти в отставку, что, по его словам, было "болезненным" решением. Квигли присоединился к Сету Моултону, Ллойду Доггетту и Раулю Грихальве.
Один высокопоставленный помощник демократов сказал ABC News, что Байден должен "пристегнуться на дикую неделю".
Как отмечает издание, "у Байдена будет несколько напряженных дней", поскольку он планирует провести несколько предвыборных мероприятий в Филадельфии в воскресенье и принять саммит НАТО на следующей неделе.
Дебаты Байдена и Трампа
В конце июня в США прошли первые дебаты перед выборами президента, которые запланированы на ноябрь. Участие в них приняли главные кандидаты на президентское кресло - действующий лидер Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп.
После них, по данным The New York Times, в Демократической партии США заговорили о замене Байдена другим кандидатом на президентских выборах. Как отмечает издание, причиной тому было слабое выступление Байдена на дебатах, неспособность выразить позицию партии и регулярные оговорки.
Буквально вчера стало известно, что доноры Демократической партии США направили действующему президенту Джо Байдену письмо с призывом "закрепить свое наследие", прекратив свою борьбу за переизбрание на второй срок.
Но в интервью ABC Байден провал на дебатах с Дональдом Трампом объяснил "плохим эпизодом", заявив, что у него "нет признаков какого-либо серьезного заболевания". К тому же он добавил, что убедить его сняться с выборов может только Господь.
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