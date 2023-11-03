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Занепад "путінської вертикалі" й інше. В ОП нагадали про справедливе завершення війни

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна має чітке розуміння того, як виглядатиме завершення війни. Серед них тактичні поразки Росії, занепад впливу "путінської вертикалі" й інше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Цілі та стратегії України є очевидними та зрозумілими, і ми маємо чітке розуміння того, як виглядає "кінець війни". Попри всі складнощі нинішнього етапу війни", - заявив Подоляк. 

Як відзначав радник голови Офісу президента, серед головних умов: 

  • нарощування поставок зброї для досягнення технологічної переваги на полі бою; 
  • тактичні поразки Росії; 
  • обвал російських оборонних замовлень; 
  • неконтрольоване повернення агресивних мобілізованих сил до Росії; 
  • крах фундаментальних міфів російської пропаганди; 
  • занепад впливу "путінської вертикалі"; 
  • самоізоляція Росії; 
  • внутрішні заворушення в Росії й заміна нинішніх еліт на еліт перехідного періоду.

"В результаті всього цього Росія на певний період зосередиться на внутрішніх проблемах і почне займати те місце у світі, на яке вона дійсно заслуговує, значно зменшиться підтримка глобальної нестабільності, повернеться можливість відродження міжнародного права та міжнародних інституцій", - додав Михайло Подоляк. 

Переговори з Росією

Торік президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.

Для відновлення переговорів Росія повинна:

  • повністю покинути територію України;
  • змінити політичну еліту;
  • визнати воєнні злочини;
  • видати організаторів війни для трибуналу.


 

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