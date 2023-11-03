Упадок "путинской вертикали" и другое. В ОП напомнили о справедливом завершении войны

У Украины есть четкое понимание того, как будет выглядеть завершение войны. Среди них тактические поражения России, упадок влияния "путинской вертикали" и другое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"Цели и стратегии Украины очевидны и понятны, и мы имеем четкое понимание того, как выглядит "конец войны". Несмотря на все сложности нынешнего этапа войны", - заявил Подоляк.
Как отмечал советник главы Офиса президента, среди главных условий:
"В результате всего этого Россия на определенный период сосредоточится на внутренних проблемах и начнет занимать то место в мире, которого она действительно заслуживает, значительно уменьшится поддержка глобальной нестабильности, вернется возможность возрождения международного права и международных институтов", - добавил Михаил Подоляк.
В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.
Для возобновления переговоров Россия должна:
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