Упадок "путинской вертикали" и другое. В ОП напомнили о справедливом завершении войны

"Цели и стратегии Украины очевидны и понятны, и мы имеем четкое понимание того, как выглядит "конец войны". Несмотря на все сложности нынешнего этапа войны", - заявил Подоляк.

Как отмечал советник главы Офиса президента, среди главных условий:

наращивание поставок оружия для достижения технологического преимущества на поле боя;

тактические поражения России;

обвал российских оборонных заказов;

неконтролируемое возвращение агрессивных мобилизованных сил в Россию;

крах фундаментальных мифов российской пропаганды;

упадок влияния "путинской вертикали";

самоизоляция России;

внутренние беспорядки в России и замена нынешних элит на элит переходного периода.

"В результате всего этого Россия на определенный период сосредоточится на внутренних проблемах и начнет занимать то место в мире, которого она действительно заслуживает, значительно уменьшится поддержка глобальной нестабильности, вернется возможность возрождения международного права и международных институтов", - добавил Михаил Подоляк.

Переговоры с Россией

В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Для возобновления переговоров Россия должна: