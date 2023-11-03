Занепад "путінської вертикалі" й інше. В ОП нагадали про справедливе завершення війни

Україна має чітке розуміння того, як виглядатиме завершення війни. Серед них тактичні поразки Росії, занепад впливу "путінської вертикалі" й інше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка .

"Цілі та стратегії України є очевидними та зрозумілими, і ми маємо чітке розуміння того, як виглядає "кінець війни". Попри всі складнощі нинішнього етапу війни", - заявив Подоляк.

Як відзначав радник голови Офісу президента, серед головних умов:

нарощування поставок зброї для досягнення технологічної переваги на полі бою;

тактичні поразки Росії;

обвал російських оборонних замовлень;

неконтрольоване повернення агресивних мобілізованих сил до Росії;

крах фундаментальних міфів російської пропаганди;

занепад впливу "путінської вертикалі";

самоізоляція Росії;

внутрішні заворушення в Росії й заміна нинішніх еліт на еліт перехідного періоду.

"В результаті всього цього Росія на певний період зосередиться на внутрішніх проблемах і почне займати те місце у світі, на яке вона дійсно заслуговує, значно зменшиться підтримка глобальної нестабільності, повернеться можливість відродження міжнародного права та міжнародних інституцій", - додав Михайло Подоляк.

Переговори з Росією

Торік президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.

Для відновлення переговорів Росія повинна:

повністю покинути територію України;

змінити політичну еліту;

визнати воєнні злочини;

видати організаторів війни для трибуналу.



