Занепад "путінської вертикалі" й інше. В ОП нагадали про справедливе завершення війни
Україна має чітке розуміння того, як виглядатиме завершення війни. Серед них тактичні поразки Росії, занепад впливу "путінської вертикалі" й інше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
"Цілі та стратегії України є очевидними та зрозумілими, і ми маємо чітке розуміння того, як виглядає "кінець війни". Попри всі складнощі нинішнього етапу війни", - заявив Подоляк.
Як відзначав радник голови Офісу президента, серед головних умов:
- нарощування поставок зброї для досягнення технологічної переваги на полі бою;
- тактичні поразки Росії;
- обвал російських оборонних замовлень;
- неконтрольоване повернення агресивних мобілізованих сил до Росії;
- крах фундаментальних міфів російської пропаганди;
- занепад впливу "путінської вертикалі";
- самоізоляція Росії;
- внутрішні заворушення в Росії й заміна нинішніх еліт на еліт перехідного періоду.
"В результаті всього цього Росія на певний період зосередиться на внутрішніх проблемах і почне займати те місце у світі, на яке вона дійсно заслуговує, значно зменшиться підтримка глобальної нестабільності, повернеться можливість відродження міжнародного права та міжнародних інституцій", - додав Михайло Подоляк.
Переговори з Росією
Торік президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.
Для відновлення переговорів Росія повинна:
- повністю покинути територію України;
- змінити політичну еліту;
- визнати воєнні злочини;
- видати організаторів війни для трибуналу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.