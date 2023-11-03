Упадок "путинской вертикали" и другое. В ОП напомнили о справедливом завершении войны
У Украины есть четкое понимание того, как будет выглядеть завершение войны. Среди них тактические поражения России, упадок влияния "путинской вертикали" и другое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"Цели и стратегии Украины очевидны и понятны, и мы имеем четкое понимание того, как выглядит "конец войны". Несмотря на все сложности нынешнего этапа войны", - заявил Подоляк.
Как отмечал советник главы Офиса президента, среди главных условий:
- наращивание поставок оружия для достижения технологического преимущества на поле боя;
- тактические поражения России;
- обвал российских оборонных заказов;
- неконтролируемое возвращение агрессивных мобилизованных сил в Россию;
- крах фундаментальных мифов российской пропаганды;
- упадок влияния "путинской вертикали";
- самоизоляция России;
- внутренние беспорядки в России и замена нынешних элит на элит переходного периода.
"В результате всего этого Россия на определенный период сосредоточится на внутренних проблемах и начнет занимать то место в мире, которого она действительно заслуживает, значительно уменьшится поддержка глобальной нестабильности, вернется возможность возрождения международного права и международных институтов", - добавил Михаил Подоляк.
Переговоры с Россией
В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.
Для возобновления переговоров Россия должна:
- полностью покинуть территорию Украины;
- изменить политическую элиту;
- признать военные преступления;
- выдать устроителей войны для трибунала.
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