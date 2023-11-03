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Упадок "путинской вертикали" и другое. В ОП напомнили о справедливом завершении войны

Пятница 03 ноября 2023 17:20
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Упадок "путинской вертикали" и другое. В ОП напомнили о справедливом завершении войны Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

У Украины есть четкое понимание того, как будет выглядеть завершение войны. Среди них тактические поражения России, упадок влияния "путинской вертикали" и другое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Цели и стратегии Украины очевидны и понятны, и мы имеем четкое понимание того, как выглядит "конец войны". Несмотря на все сложности нынешнего этапа войны", - заявил Подоляк.

Как отмечал советник главы Офиса президента, среди главных условий:

  • наращивание поставок оружия для достижения технологического преимущества на поле боя;
  • тактические поражения России;
  • обвал российских оборонных заказов;
  • неконтролируемое возвращение агрессивных мобилизованных сил в Россию;
  • крах фундаментальных мифов российской пропаганды;
  • упадок влияния "путинской вертикали";
  • самоизоляция России;
  • внутренние беспорядки в России и замена нынешних элит на элит переходного периода.

"В результате всего этого Россия на определенный период сосредоточится на внутренних проблемах и начнет занимать то место в мире, которого она действительно заслуживает, значительно уменьшится поддержка глобальной нестабильности, вернется возможность возрождения международного права и международных институтов", - добавил Михаил Подоляк.

Переговоры с Россией

В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Для возобновления переговоров Россия должна:

  • полностью покинуть территорию Украины;
  • изменить политическую элиту;
  • признать военные преступления;
  • выдать устроителей войны для трибунала.

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