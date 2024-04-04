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Занадто високий, оптимальний чи недостатній: українці оцінили рівень мобілізації

Фото: українці висловили ставлення до мобілізації (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Відносна більшість українців (36%) оцінюють рівень мобілізації як недостатній. Вважають його занадто високим 19%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Водночас 30% респондентів заявили, що рівень мобілізації достатній, а 15% не визначилися.

Серед основних причини, чому люди не хочуть мобілізуватися до Збройних сил України, респонденти назвали такі:

  • Страх смерті, інвалідності, полону, невизначеності - 42%,
  • Несправедлива мобілізація - 22%,
  • Брак техніки, амуніції та зброї - 22%,
  • Недовіра до влади - 18%,
  • Корупція в уряді чи в армії - 17%,
  • Недостатня соціальна та матеріальна підтримка - 16%.

Крім того, українці визначили головні ініціативи влади, які могли б  сприяти підвищенню мотивації громадян вступати до ЗСУ. Серед них:

  • Поліпшення матеріального забезпечення армії (зброя, одяг, продовольство) - 31%,
  • Мобілізація всіх соціальних груп, незалежно від статусу, доходу - 22%,
  • Боротьба з корупцією - 17%,
  • Вищі та стабільні зарплати для військових - 17%,
  • Належне соціальне забезпечення військовослужбовців, їхніх родин - 17%,
  • Краща організація служби (належне навчання, ротації) - 12%.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту. Опитування проводилося по всій території України (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 17 по 21 лютого 2024 року 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%.

Наприкінці січня Кабмін вніс до Верховної ради законопроект про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення. Парламент вже ухвалив законопроект у першому читанні, зараз розглядаються правки до другого читання.

Натомість 3 квітня президент Володимир Зеленський підписав закони про мобілізацію з 25 років та про електронний кабінет військовозобов'язаного.

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Мобілізація в Україні