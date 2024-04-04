Занадто високий, оптимальний чи недостатній: українці оцінили рівень мобілізації

Відносна більшість українців (36%) оцінюють рівень мобілізації як недостатній. Вважають його занадто високим 19%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Водночас 30% респондентів заявили, що рівень мобілізації достатній, а 15% не визначилися.
Серед основних причини, чому люди не хочуть мобілізуватися до Збройних сил України, респонденти назвали такі:
Крім того, українці визначили головні ініціативи влади, які могли б сприяти підвищенню мотивації громадян вступати до ЗСУ. Серед них:
Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту. Опитування проводилося по всій території України (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 17 по 21 лютого 2024 року 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%.
Наприкінці січня Кабмін вніс до Верховної ради законопроект про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення. Парламент вже ухвалив законопроект у першому читанні, зараз розглядаються правки до другого читання.
Натомість 3 квітня президент Володимир Зеленський підписав закони про мобілізацію з 25 років та про електронний кабінет військовозобов'язаного.