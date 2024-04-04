Занадто високий, оптимальний чи недостатній: українці оцінили рівень мобілізації

Водночас 30% респондентів заявили, що рівень мобілізації достатній, а 15% не визначилися.

Серед основних причини, чому люди не хочуть мобілізуватися до Збройних сил України, респонденти назвали такі:

Страх смерті, інвалідності, полону, невизначеності - 42%,

Несправедлива мобілізація - 22%,

Брак техніки, амуніції та зброї - 22%,

Недовіра до влади - 18%,

Корупція в уряді чи в армії - 17%,

Недостатня соціальна та матеріальна підтримка - 16%.

Крім того, українці визначили головні ініціативи влади, які могли б сприяти підвищенню мотивації громадян вступати до ЗСУ. Серед них:

Поліпшення матеріального забезпечення армії (зброя, одяг, продовольство) - 31%,

Мобілізація всіх соціальних груп, незалежно від статусу, доходу - 22%,

Боротьба з корупцією - 17%,

Вищі та стабільні зарплати для військових - 17%,

Належне соціальне забезпечення військовослужбовців, їхніх родин - 17%,

Краща організація служби (належне навчання, ротації) - 12%.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту. Опитування проводилося по всій території України (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 17 по 21 лютого 2024 року 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%.