Занадто швидко гріється. Вчені занепокоєні рекордною температурою в Світовому океані

Цього місяця поверхня світового океану досягла нової рекордно високої температури. За даними науковців, океан ніколи не нагрівавсь так сильно і швидко.

Вчені не до кінця розуміють, чому це сталося. Побоюються, що в поєднанні з іншими погодними явищами температура на планеті може досягти нового тривожного рівня до кінця наступного року.

Експерти вважають, що протягом наступних місяців почнеться сильне погодне явище Ель-Ніньо – погодної системи, яка нагріває океан. Тепліші океани можуть вбити морське життя, призвести до більш екстремальних погодних умов і підвищити рівень моря. Вони також менш ефективно поглинають парникові гази, що призводять до потепління планети.

До того ж у новому дослідженні вказано, що за останні 15 років Земля накопичила майже стільки ж тепла, скільки за попередні 45 років, причому більша частина додаткової енергії пішла в океани.

Це має реальні наслідки - мало того, що загальна температура океанів досягла нового рекорду в квітні цього року, в деяких регіонах різниця з довгостроковими показниками була величезною.

У березні температура морської поверхні біля східного узбережжя Північної Америки була на 13,8°C вищою за середній показник 1981-2011 років. Цікаво, що одним із факторів, який може впливати на рівень тепла, що надходить в океани, є зменшення забруднення від судноплавства.

У 2020 році Міжнародна морська організація запровадила правила щодо зменшення вмісту сірки в паливі, яке спалюється на суднах. Це мало швидкий ефект, зменшивши кількість аерозольних частинок, що викидаються в атмосферу. Але аерозолі, які забруднюють повітря, також допомагають відбивати тепло назад у космос - їх видалення могло призвести до потрапляння більшої кількості тепла у води.

Нагадаємо, науковці вже повідомляли, що через зміну клімату та повернення Ель-Ніньо світ може побити новий рекорд середньої температури у 2023 або 2024 роках.

Зазначимо, що за останні 30 років температура в Європі зростала вдвічі швидше порівняно з глобальним показником.

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