ua en ru
Сб, 21 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Слишком поздно": Трамп отказался от дебатов с Харрис

Суббота 21 сентября 2024 22:59
UA EN RU
"Слишком поздно": Трамп отказался от дебатов с Харрис Фото: Дональд Трамп и Камала Гаррис (коллаж РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отказался от предложения своей оппонентки Камалы Харрис провести еще одни дебаты. Он заявил, что "уже слишком поздно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Свой отказ Трамп аргументирует тем, что американцы уже начали голосовать на выборах 2024 года.

"Проблема с еще одними дебатами в том, что уже слишком поздно, голосование уже началось", - сказал бывший президент США на митинге в Уилмингтоне (штат Северная Каролина).

Он добавил, что Харрис нужны эти дебаты лишь по той причине, что она якобы проигрывает.

"Теперь она хочет провести дебаты прямо перед выборами на CNN, потому что она сильно проигрывает", - сказал Трамп.

CNN отмечает, что национальные опросы по-прежнему не выявляют явного лидера в гонке между Харрис и Трампом.

Что предшествовало сегодняшнему отказу Трампа

Ранее сегодня в субботу Харрис заявила, что приняла приглашение CNN взять участие в дебатах 23 октября. Кроме того, она призвала Трампа также согласится на дебаты. В ответ предвыборный штаб Трампа повторил предыдущие комментарии бывшего президента о том, что он не будет участвовать в новых дебатах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Выборы в США Дональд Трамп Камала Харрис
NEWS
СМИ написали про 80 тысяч потерь украинских военных в войне. Что говорит Зеленский
СМИ написали про 80 тысяч потерь украинских военных в войне. Что говорит Зеленский
DAILY
Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти