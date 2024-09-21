"Слишком поздно": Трамп отказался от дебатов с Харрис

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отказался от предложения своей оппонентки Камалы Харрис провести еще одни дебаты. Он заявил, что "уже слишком поздно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Свой отказ Трамп аргументирует тем, что американцы уже начали голосовать на выборах 2024 года.

"Проблема с еще одними дебатами в том, что уже слишком поздно, голосование уже началось", - сказал бывший президент США на митинге в Уилмингтоне (штат Северная Каролина).

Он добавил, что Харрис нужны эти дебаты лишь по той причине, что она якобы проигрывает.

"Теперь она хочет провести дебаты прямо перед выборами на CNN, потому что она сильно проигрывает", - сказал Трамп.

CNN отмечает, что национальные опросы по-прежнему не выявляют явного лидера в гонке между Харрис и Трампом.