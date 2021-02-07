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Замсекретаря Синода епископов впервые стала женщина. Ее назначил Папа Римский

Автор: Юлия Струк

Папа Римский Франциск назначил сестру Натали Бекварт на должность заместителя секретаря Синода епископов. Она стала первой женщиной на этом посту.

Об этом сообщает Vatican News.

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Кроме Бекварт, Папа Римский назначил на эту должность Луиса Марина де Сан Мартина.

Отметим, Синод епископов является постоянно действующим учреждением, созданным Папой Павлом VI в 1965 году.

Бекварт родилась 1969 году во Франции. Она окончила школу управления по специальности "Менеджмент" и "Предпринимательство", изучала философию в Университете Сорбонны в Париже. Также работала профессором математики и французского языка в Высшей католической школе.

Как писало РБК-Украина, ранее Папа Римский Франциск в качестве еще одного шага на пути к большему равенству женщин в Римско-католической церкви изменил закон. Он официально разрешил женщинам читать священные тексты, прислуживать у алтаря и раздавать причастие во время богослужения.

Напомним, Франциск также учредил международный день дедушек, бабушек и пожилых людей. Праздник ежегодно будет отмечаться во всей Церкви в четвертое воскресенье июля.

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