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Замсекретаря Синоду єпископів вперше стала жінка. Її призначив Папа Римський

Автор: Юлія Струк

Папа Римський Франциск призначив сестру Наталі Бекварт на посаду заступника секретаря Синоду єпископів. Вона стала першою жінкою на цій посаді.

Про це повідомляє Vatican News.

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Крім Бекварт, Папа Римський призначив на цю посаду Луїса Маріна де Сан Мартіна.

Зазначимо, Синод єпископів є постійно діючою установою, створеною Папою Павлом VI у 1965 році.

Бекварт народилася 1969 року у Франції. Вона закінчила школу управління за спеціальністю "Менеджмент" та "Підприємництво", вивчала філософію в Університеті Сорбони у Парижі. Також працювала професором математики та французької мови у Вищій католицькій школі.

Як писало РБК-Україна, раніше Папа Римський Франциск в якості ще одного кроку на шляху до більшої рівності жінок у Римсько-католицькій церкві змінив закон. Він офіційно дозволив жінкам читати священні тексти, прислужувати біля вівтаря і роздавати причастя під час богослужіння.

Нагадаємо, Франциск також заснував міжнародний день дідусів, бабусь і людей похилого віку. Свято щорічно відзначатиметься в усій Церкви в четверту неділю липня.

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