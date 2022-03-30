Зампред Бердянской РГА подозревается в сотрудничестве с оккупантами

Заместителю председателя Бердянской РГА Запорожской области сообщено о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса Генерального прокурора.

"По данным следствия, чиновник добровольно согласилась помогать сотрудникам ФСБ Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против ВСУ и патриотически настроенного населения оккупированного Бердянска. Она участвовала в обеспечении деятельности оккупационной администрации государства-агрессора", - говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.