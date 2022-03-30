Заступник голови Бердянської РДА підозрюється у співпраці з окупантами

Заступнику голови Бердянської РДА Запорізької області повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Офісу Генерального прокурора.
"За даними слідства, чиновник добровільно погодилася допомагати співробітникам ФСБ Російської Федерації в проведенні підривної діяльності проти ЗСУ і патріотично налаштованого населення окупованого Бердянська. Вона брала участь у забезпеченні діяльності окупаційної адміністрації держави-агресора", - йдеться в повідомленні.
На даний час підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, щодо керівництва Станиці Луганської розпочато розслідування за фактом державної зради.
Ми також писали про те, що за словами генпрокурора Ірини Венедиктової, більше ніж сорок громадян Російської Федерації будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Серед них великі чиновники, депутати, а також медійники, зокрема Тіна Канделакі, Олег Газманов, Микита Михалков.
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