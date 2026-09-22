Замовити паперову довідку з ПФУ тепер можна онлайн: покрокова інструкція

Як працює новий сервіс

Усі охочі отримати документ у паперовому вигляді можуть заздалегідь оформити заявку в обраному сервісному центрі Фонду.

Забрати готову довідку можна у зручний час - без черг та без додаткового запису на прийом.

За потреби користувачі можуть сформувати одну заявку відразу на декілька паперових документів.

Заявку можна оформити на кілька довідок одночасно. Отримати документи потрібно впродовж 30 днів з дня створення заявки.

Забрати їх можна в обраному сервісному центрі Фонду.

Як і раніше, документ можна замовити з доставкою поштою. Доступний і цифровий варіант - копію довідки надсилають на електронну пошту.

Як замовити довідку крок за кроком

Увійдіть в особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФУ - portal.pfu.gov.ua. Авторизуватися можна електронним підписом, через "ID.GOV.UA" або "Дія.Підпис". У розділі "Комунікації з ПФУ" оберіть послугу "Запит на підготовку паперових документів". Заповніть дані про себе як замовника документа. Зі списку оберіть потрібний документ. За потреби можна обрати одразу кілька. Вкажіть спосіб отримання - e-mail для цифрової копії, сервісний центр або пошта для паперового варіанту. Натисніть "Відправити до ПФУ".

Якщо документ обрано забирати в сервісному центрі, дата візиту має бути не раніше ніж через три робочих дні після подання заявки.

Статус заявки можна перевірити в розділі "Мої звернення". Коли він зміниться на "виконано", документи можна забрати в обраному сервісному центрі - без додаткового запису на прийом.

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