Від 800 до 1000 гривень: хто може отримати доплату до пенсії

Деякі українці можуть отримати доплату до пенсії за особливі заслуги перед державою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України .

Мова йде про українських олімпійських чемпіонів та інших видатних спортсменів, які мають особливі заслуги перед державою.

Скільки нараховують спортсменам

Виплата розраховується від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 січня 2026 року цей показник становить дві тисячі п'ятсот дев'яносто п'ять гривень.

Розміри доплат такі:

35% - 908,25 грн - дво- і багаторазовим переможцям Олімпійських та Паралімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих;

34% - 882,30 грн - одноразовим переможцям цих же змагань, а також дво- і багаторазовим чемпіонам і рекордсменам світу;

33% - 856,35 грн - одноразовим чемпіонам світу;

32% - 830,40 грн - дво- і багаторазовим чемпіонам та рекордсменам Європи;

31% - 804,45 грн - одноразовим чемпіонам Європи.

Найбільшу суму, 908,25 гривні щомісяця, у 2026 році отримають спортсмени з найбільшою кількістю перемог.

Це надбавка, а не окрема пенсія

Пенсія за особливі заслуги не є самостійною виплатою. Вона додається до основної пенсії, яку людина вже отримує за законом - за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника або за вислугу років.

Тобто спортсмен, який відповідає критеріям закону, отримує звичайну пенсію плюс доплату за особливі заслуги.

Хто має право на доплату

Закон України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" №1767-III визначає категорію "видатні спортсмени". До неї належать переможці Олімпійських та Паралімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, а також чемпіони і рекордсмени світу та Європи.

Конкретний розмір доплати залежить від кількості перемог або чемпіонських титулів людини.

Розміри надбавок затвердили наказом Міністерства соціальної політики України від 27 грудня 2017 року №2054. Вони прив'язані до прожиткового мінімуму, тому змінюються разом із ним.

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