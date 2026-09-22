RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Заказать бумажную справку из ПФУ теперь можно онлайн: пошаговая инструкция

06:30 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: ПФУ объяснил новые правила заказа справок (Getty Images)

Пенсионный фонд Украины расширил возможности своего онлайн-сервиса - теперь бумажную справку можно заказать заранее и забрать без очередей в удобное время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Как работает новый сервис

Все желающие получить документ в бумажном виде могут заранее оформить заявку в выбранном сервисном центре Фонда.

Забрать готовую справку можно в удобное время - без очередей и без дополнительной записи на прием.

При необходимости пользователи могут сформировать одну заявку сразу на несколько бумажных документов.

Заявку можно оформить на несколько справок одновременно. Получить документы следует в течение 30 дней со дня создания заявки.

Выбрать их можно в выбранном сервисном центре Фонда.

По-прежнему документ можно заказать с доставкой по почте. Доступный и цифровой вариант - копию справки посылают на электронную почту.

Как заказать справку шаг за шагом

  1. Войдите в личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ - portal.pfu.gov.ua. Авторизоваться можно электронной подписью через "ID.GOV.UA" или "Дія.Підпис".
  2. В разделе "Коммуникации по ПФУ" выберите услугу "Запрос на подготовку бумажных документов".
  3. Заполните данные о себе как заказчике документа.
  4. В списке выберите нужный документ. При необходимости можно выбрать сразу несколько.
  5. Укажите способ получения - e-mail для цифровой копии, сервисный центр или почта для бумажного варианта.
  6. Нажмите "Отправить в ПФУ".

Если документ выбран забирать в сервисном центре, дата визита должна быть не ранее чем через три рабочих дня после подачи заявки.

Статус заявки можно проверить в разделе Мои обращения. Когда он изменится на "выполнено", документы можно забрать в выбранном сервисном центре без дополнительной записи на прием.

Напомним, некоторые украинцы имеют право оформить пенсию на 5 или 10 лет раньше установленного возраста.

Это касается людей с вредными условиями труда, многодетных матерей, участников боевых действий и других категорий граждан.

Между тем, отдельные категории украинцев могут получить доплату к пенсии в размере от 800 до 1000 гривен.

Речь идет об олимпийских чемпионах и других выдающихся спортсменах, имеющих особые заслуги перед государством.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Пенсионный возрастПенсии в Украине