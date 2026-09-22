Заказать бумажную справку из ПФУ теперь можно онлайн: пошаговая инструкция

Пенсионный фонд Украины расширил возможности своего онлайн-сервиса - теперь бумажную справку можно заказать заранее и забрать без очередей в удобное время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Все желающие получить документ в бумажном виде могут заранее оформить заявку в выбранном сервисном центре Фонда.
Забрать готовую справку можно в удобное время - без очередей и без дополнительной записи на прием.
При необходимости пользователи могут сформировать одну заявку сразу на несколько бумажных документов.
Заявку можно оформить на несколько справок одновременно. Получить документы следует в течение 30 дней со дня создания заявки.
Выбрать их можно в выбранном сервисном центре Фонда.
По-прежнему документ можно заказать с доставкой по почте. Доступный и цифровой вариант - копию справки посылают на электронную почту.
Если документ выбран забирать в сервисном центре, дата визита должна быть не ранее чем через три рабочих дня после подачи заявки.
Статус заявки можно проверить в разделе Мои обращения. Когда он изменится на "выполнено", документы можно забрать в выбранном сервисном центре без дополнительной записи на прием.
Напомним, некоторые украинцы имеют право оформить пенсию на 5 или 10 лет раньше установленного возраста.
Это касается людей с вредными условиями труда, многодетных матерей, участников боевых действий и других категорий граждан.
Между тем, отдельные категории украинцев могут получить доплату к пенсии в размере от 800 до 1000 гривен.
Речь идет об олимпийских чемпионах и других выдающихся спортсменах, имеющих особые заслуги перед государством.