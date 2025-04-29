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Заморозки "втечуть": синоптик розповіла, яку погоду чекати 30 квітня

Ілюстративне фото: синоптик розповіла, яку погоду чекати 30 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні вже найближчої ночі стовпчик термометра буде показувати до 10 градусів тепла. Заморозки "відступлять".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко

"Заморозки найближчої ночі, підібгавши хвости, втечуть нарешті. Хоча й нашкодили немало", - написала Діденко.

За її прогнозом, найближчої ночі в Україні температура повітря очікується від +6 до +10 градусів. Найхолоднішою ніч виявиться у Криму, +2+5 градусів.

А ось впродовж дня середи, 30 квітня, потеплішає до +17+22 градусів. Дощі 30-го квітня ймовірні у західних областях та в східній частині України, на решті території переважатиме суха погода.

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"У Києві мій улюблений місяць завершиться синоптичним чудовим комфортом", - зауважила синоптик.

Завтра вдень повітря прогріється до +18, +19 градусів. Без опадів. А вночі прогнозується від +7 до +9 градусів, але вже без заморозків.

Нагадаємо, синоптики розповіли, що погода в найближчі п'ять днів, які ознаменують кінець квітня і початок травня, буде різною. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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