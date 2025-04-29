Заморозки "втечуть": синоптик розповіла, яку погоду чекати 30 квітня

"Заморозки найближчої ночі, підібгавши хвости, втечуть нарешті. Хоча й нашкодили немало", - написала Діденко.

За її прогнозом, найближчої ночі в Україні температура повітря очікується від +6 до +10 градусів. Найхолоднішою ніч виявиться у Криму, +2+5 градусів.

А ось впродовж дня середи, 30 квітня, потеплішає до +17+22 градусів. Дощі 30-го квітня ймовірні у західних областях та в східній частині України, на решті території переважатиме суха погода.

Погода у Києві

"У Києві мій улюблений місяць завершиться синоптичним чудовим комфортом", - зауважила синоптик.

Завтра вдень повітря прогріється до +18, +19 градусів. Без опадів. А вночі прогнозується від +7 до +9 градусів, але вже без заморозків.