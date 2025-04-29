Заморозки "убегут": синоптик рассказала, какую погоду ждать 30 апреля

"Заморозки ближайшей ночью, поджав хвосты, убегут наконец. Хотя и навредили немало", - написала Диденко.

По ее прогнозу, ближайшей ночью в Украине температура воздуха ожидается от +6 до +10 градусов. Самой холодной ночь окажется в Крыму, +2 +5 градусов.

А вот в течение дня среды, 30 апреля, потеплеет до +17+22 градусов. Дожди 30-го апреля вероятны в западных областях и в восточной части Украины, на остальной территории будет преобладать сухая погода.

Погода в Киеве

"В Киеве мой любимый месяц завершится синоптическим замечательным комфортом", - отметила синоптик.

Завтра днем воздух прогреется до +18, +19 градусов. Без осадков. А ночью прогнозируется от +7 до +9 градусов, но уже без заморозков.