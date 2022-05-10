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Заморозки почти по всей Украине: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Фото: завтра почти по всей Украине заморозки (pixabay)
Автор: Мария Кучерявец

Завтра, 11 мая почти по всей территории Украины ночью ожидаются заморозки. При этом днем местами столбики термометров достигнут +22 градуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня в Украине без осадков, только в Луганской области и в Крыму днем небольшой кратковременный дождь местами гроза. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, днем в восточных областях местами порывы 15-20 м/сек.

Температура ночью от +1 + 6 градусов. При этом в северных, центральных, восточных и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки 0-3 градусов.

Днем в южной части и на Закарпатье +14 +19 градусов, в восточных и Сумской областях +10 +15, в западных, Одесской и Николаевской областях +17 +22, а на севере +16 +18.

В столице завтра без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Ночью по Киевской области на поверхности почвы заморозки, температура днем прогреется до +14 +19 тепла, а в Киеве прогнозируют ночью +4 +6 градусов, днем +17 +19.

Напомним, сегодня в Украине погода будет солнечной, однако в некоторых восточных районах ожидаются дожди.

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