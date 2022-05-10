Тепло и солнечно, но местами влажно: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 10 мая, в Украине погода будет солнечной, однако в некоторых восточных районах ожидаются дожди. При этом столбики термометров местами днем достигнут до +21.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня осадки в виде небольшого дождя пройдут в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. На остальной территории сухо. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +3 +6, днем +14 +17 градусов;

на западе ночью +3 + 5 градусов, а днем +19 +21;

в восточных областях ночью +3 +5, днем +14 +17 градусов;

на юге страны ночью +9 +11 градусов, а днем +16 +19;

в центральных областях ночью +3 +5, днем +16 +18 градусов.

Погода в Киеве и области

Сегодня в столице без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура по области ночью +1 +5 градусов, а днем +14 + 19.

В Киеве ночью +4 +6, а днем +15 +17 градусов.