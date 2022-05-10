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Тепло и солнечно, но местами влажно: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

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Украина, Вторник 10 мая 2022 07:00
Тепло и солнечно, но местами влажно: синоптики дали прогноз погоды на сегодня Фото: сегодня ожидаются дожди на востоке, а на западе до +21 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 10 мая, в Украине погода будет солнечной, однако в некоторых восточных районах ожидаются дожди. При этом столбики термометров местами днем достигнут до +21.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня осадки в виде небольшого дождя пройдут в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. На остальной территории сухо. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +3 +6, днем +14 +17 градусов;
  • на западе ночью +3 + 5 градусов, а днем +19 +21;
  • в восточных областях ночью +3 +5, днем +14 +17 градусов;
  • на юге страны ночью +9 +11 градусов, а днем +16 +19;
  • в центральных областях ночью +3 +5, днем +16 +18 градусов.

Тепло и солнечно, но местами влажно: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве и области

Сегодня в столице без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура по области ночью +1 +5 градусов, а днем +14 + 19.

В Киеве ночью +4 +6, а днем +15 +17 градусов.

Тепло и солнечно, но местами влажно: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Напомним, недавно синоптики предупредили, что в Украину идут дожди и сильное потепление.

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