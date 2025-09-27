ua en ru
Заморозки вночі та дощі вдень: що чекає українців у вихідні

Субота 27 вересня 2025 07:00
Заморозки вночі та дощі вдень: що чекає українців у вихідні Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на вихідні (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні цими вихідними очікується контрастна погода. Можливі заморозки та дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Погода в Україні

У суботу, 27 вересня, в Україні утримається суха погода. Вночі місцями можливі заморозки, окрім південних регіонів. Вдень температура становитиме +12+17 градусів, на півдні підніметься до +15+19 градусів.

У неділю, 28 вересня, через північно-східний атмосферний фронт дощі очікуються на півночі, заході, а також у Черкаській та Вінницькій областях. На решті території буде без опадів.

Температура повітря в неділю складе: на півночі та в центрі +10+14 градусів, на заході +13+17, у східних та південних регіонах +14+19 градусів.
Можливо, це зображення (карта та текст «1000 995 1015 1010 H H T 101 說人 1000 1005 1010 H 1025 1030 995 1020 1020 1015 0 1030 1000 1005 1035 H 1015 1010 1015 H 1020 1030 1035 1025 H 1025 ALEE 000 1 H 1020 1020 1025 1010 1015 Ex-GABRNELLE_1015 1015 Ex-GA -1015- Vorhersage Bodendruck (hPa) für: 28.09.25 12 UTC Basis: ICON 26.09.2500+060h 00+060h DeutscherWetterdienst Deutscher T H H DWD»)

Погода в Києві

У суботу, 27 вересня, у столиці очікується суха та прохолодна погода. Вночі температура становитиме від +2 до +5 градусів, місцями можливі заморозки до -3 градусів. Вдень повітря прогріється до +16 градусів.

У неділю, 28 вересня, Київ накриє атмосферний фронт з північного сходу. Синоптики прогнозують хмарність, дощі та зниження температури - вдень лише +12 градусів.

Раніше ми писали про те, що з 24 вересня, в Україні кардинально зміниться погода. Після тепла прийдуть дощі, похолодання та навіть можливі заморозки в окремих регіонах.

Гідрометцентр Погода в Україні
