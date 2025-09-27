ua en ru
Заморозки ночью и дожди днем: что ждет украинцев в выходные

Суббота 27 сентября 2025 07:00
Заморозки ночью и дожди днем: что ждет украинцев в выходные Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на выходные (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине в эти выходные ожидается контрастная погода. Возможны заморозки и дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Погода в Украине

В субботу, 27 сентября, в Украине сохранится сухая погода. Ночью местами возможны заморозки, кроме южных регионов. Днем температура составит +12+17 градусов, на юге поднимется до +15+19 градусов.

В воскресенье, 28 сентября, из-за северо-восточного атмосферного фронта дожди ожидаются на севере, западе, а также в Черкасской и Винницкой областях. На остальной территории будет без осадков.

Температура воздуха в воскресенье составит: на севере и в центре +10+14 градусов, на западе +13+17, в восточных и южных регионах +14+19 градусов.
Можливо, це зображення (карта та текст «1000 995 1015 1010 H H T 101 說人 1000 1005 1010 H 1025 1030 995 1020 1020 1015 0 1030 1000 1005 1035 H 1015 1010 1015 H 1020 1030 1035 1025 H 1025 ALEE 000 1 H 1020 1020 1025 1010 1015 Ex-GABRNELLE_1015 1015 Ex-GA -1015- Vorhersage Bodendruck (hPa) für: 28.09.25 12 UTC Basis: ICON 26.09.2500+060h 00+060h DeutscherWetterdienst Deutscher T H H DWD»)

Погода в Киеве

В субботу, 27 сентября, в столице ожидается сухая и прохладная погода. Ночью температура составит от +2 до +5 градусов, местами возможны заморозки до -3 градусов. Днем воздух прогреется до +16 градусов.

В воскресенье, 28 сентября, Киев накроет атмосферный фронт с северо-востока. Синоптики прогнозируют облачность, дожди и снижение температуры - днем только +12 градусов.

Ранее мы писали о том, что с 24 сентября, в Украине кардинально изменится погода. После тепла придут дожди, похолодание и даже возможны заморозки в отдельных регионах.

