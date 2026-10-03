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Заморозки вночі і тепло вдень: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 03.10.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 3 жовтня (колаж РБК-Україна)

В Україні сьогодні, 3 жовтня, погода суттєво не зміниться. Вночі вдарили заморозки, однак вдень буде тепло і сухо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.

У західних областях вранці місцями туман.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура температура вдень 14-19° тепла. Вночі заморозки на поверхні ґрунту, на Прикарпатті і в повітрі 0-3°.

Фото: якою буде погода в Україні 3 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі вдень 14-19° тепла, у Києві 16-18°. Вночі заморозки на поверхні ґрунту 0-3°

Нагадаємо, раніше синоптики поділилися кліматичними особливостями жовтня в Україні - "традиційними" показниками та попереднім прогнозом на другий місяць осені 2026 року.

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