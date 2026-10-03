Заморозки вночі і тепло вдень: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.

У західних областях вранці місцями туман.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура температура вдень 14-19° тепла. Вночі заморозки на поверхні ґрунту, на Прикарпатті і в повітрі 0-3°.

Фото: якою буде погода в Україні 3 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі вдень 14-19° тепла, у Києві 16-18°. Вночі заморозки на поверхні ґрунту 0-3°