Заморозки вночі і тепло вдень: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 3 жовтня, погода суттєво не зміниться. Вночі вдарили заморозки, однак вдень буде тепло і сухо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.
У західних областях вранці місцями туман.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура температура вдень 14-19° тепла. Вночі заморозки на поверхні ґрунту, на Прикарпатті і в повітрі 0-3°.
У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі вдень 14-19° тепла, у Києві 16-18°. Вночі заморозки на поверхні ґрунту 0-3°
Нагадаємо, раніше синоптики поділилися кліматичними особливостями жовтня в Україні - "традиційними" показниками та попереднім прогнозом на другий місяць осені 2026 року.