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Заморозки ночью и тепло днем: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 03.10.2026 Сб
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 3 октября (коллаж РБК-Украина)

В Украине сегодня, 3 октября, погода существенно не изменится. Ночью ударили заморозки, но днем будет тепло и сухо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.

В западных областях утром местами туман.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 14-19° тепла. Ночью заморозки на поверхности почвы, в Прикарпатье и в воздухе 0-3°.

Фото: какой будет погода в Украине 3 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью днем 14-19 ° тепла, в Киеве 16-18 °. Ночью заморозки на поверхности почвы 0-3°.

Напомним, ранее синоптики поделились климатическими особенностями октября в Украине - "традиционными" показателями и предварительным прогнозом на второй месяц осени 2026 года.

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