Заморозки ночью и тепло днем: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.

В западных областях утром местами туман.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 14-19° тепла. Ночью заморозки на поверхности почвы, в Прикарпатье и в воздухе 0-3°.

Фото: какой будет погода в Украине 3 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью днем 14-19 ° тепла, в Киеве 16-18 °. Ночью заморозки на поверхности почвы 0-3°.