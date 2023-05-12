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Заморозки відступили і опади не передбачаються: прогноз погоди на сьогодні

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П'ятниця 12 травня 2023 07:00
Заморозки відступили і опади не передбачаються: прогноз погоди на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У п'ятницю, 12 травня, в Україні буде без опадів, лише на північному сході можливий короткочасний дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра в Україні мінлива хмарність.

Опади не очікуються, тільки на північному сході країни вдень невеликий короткочасний дощ.

Температура вночі 2-7° тепла, на Закарпатті та узбережжі морів до 10°, вдень прогнозують 15-20°; на високогір'ї Карпат вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.

Вітер переважно північно-східний, у західних регіонах південно-східний, 5-10 м/с.

Заморозки відступили і опади не передбачаються: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Київській області

В області мінлива хмарність, без опадів.

Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 15-20°. У Києві вночі 5-7° тепла, вдень 18-20°. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, 8 травня у Карпатах випало до 5 см снігу, температура опустилась до -4°С.

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