Заморозки відступили і опади не передбачаються: прогноз погоди на сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)

У п'ятницю, 12 травня, в Україні буде без опадів, лише на північному сході можливий короткочасний дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра в Україні мінлива хмарність. Опади не очікуються, тільки на північному сході країни вдень невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 2-7° тепла, на Закарпатті та узбережжі морів до 10°, вдень прогнозують 15-20°; на високогір'ї Карпат вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°. Вітер переважно північно-східний, у західних регіонах південно-східний, 5-10 м/с. Погода в Київській області В області мінлива хмарність, без опадів. Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 15-20°. У Києві вночі 5-7° тепла, вдень 18-20°. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.