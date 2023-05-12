Заморозки отступили и осадки не ожидаются: прогноз погоды на сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)

В пятницу, 12 мая, в Украине без осадков, лишь на северо-востоке возможен кратковременный дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра в Украине переменная облачность. Осадки не ожидаются, только на северо-востоке страны днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 2-7° тепла, на Закарпатье и побережье морей до 10°, днем прогнозируют 15-20°; на высокогорье Карпат ночью 0-5 ° тепла, днем 7-12°. Ветер преимущественно северо-восточный, в западных регионах юго-восточный, 5-10 м/с. Погода в Киевской области В области переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 15-20°. В Киеве ночью 5-7° тепла, днем 18-20°. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.