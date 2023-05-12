Заморозки отступили и осадки не ожидаются: прогноз погоды на сегодня
В пятницу, 12 мая, в Украине без осадков, лишь на северо-востоке возможен кратковременный дождь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Завтра в Украине переменная облачность.
Осадки не ожидаются, только на северо-востоке страны днем небольшой кратковременный дождь.
Температура ночью 2-7° тепла, на Закарпатье и побережье морей до 10°, днем прогнозируют 15-20°; на высокогорье Карпат ночью 0-5 ° тепла, днем 7-12°.
Ветер преимущественно северо-восточный, в западных регионах юго-восточный, 5-10 м/с.
Погода в Киевской области
В области переменная облачность, без осадков.
Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 15-20°. В Киеве ночью 5-7° тепла, днем 18-20°. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Напомним, 8 мая в Карпатах выпало до 5 см снега, температура опустилась до -4°С.
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