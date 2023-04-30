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Заморозки не відступають. Синоптики дали прогноз на перший день травня в Україні

Фото: синоптики "Укргідрометцентру" дали прогноз на перший день травня в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 1 травня, в Україні продовжуватимуть місцями триматися заморозки. Також у кількох регіонах можливі дощі. І хоча вночі в Карпатах поки що залишається "мінус", вдень температура повітря підніметься до +10.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Мінлива хмарність. У південно-східній частині та східних областях, вночі і в Сумській, Полтавській, Кіровоградській та Миколаївській областях невеликий дощ; на решті території без опадів.

Вітер

переважно північний, у західних областях вдень південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря

вночі 1-6° тепла, у західних, більшості північних і Вінницькій областях на поверхні грунту заморозки 0-3°, у східних областях і південній частині 4-9° тепла; температура вдень 12-17° тепла, на півдні Одеської області до 20°.

Погода в Карпатах

На високогір'ї Карпат без опадів; температура вночі 0-5° морозу, вдень 5-10° тепла.

Як повідомлялося, у травні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 14 до 18 градусів тепла, в горах 10-13 градусів. Це близько до норми.

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