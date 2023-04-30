Заморозки не отступают. Синоптики дали прогноз на первый день мая в Украине

Осадки

Облачно с прояснениями. В юго-восточной и восточных областях, ночью и в Сумской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях небольшой дождь; на остальной территории без осадков.

Ветер

преимущественно северный, в западных областях днем юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха

ночью 1-6° тепла, в западных, большинстве северных и Винницких областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, в восточных областях и южной части 4-9° тепла; температура днем 12-17 ° тепла, на юге Одесской области до 20 °.

Погода в Карпатах

На высокогорье Карпат без осадков; температура ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.

Как сообщалось, в мае 2023 средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 14 до 18 градусов тепла, в горах 10-13 градусов. Это близко к норме.