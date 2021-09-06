Заморозки в Украине: в каких областях похолодает
Фото: в Украине резко похолодает ночью (pixabay)
В Украине резко похолодает 7-8 сентября. Заморозки ожидаются в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Ночью 7 сентября в Украине, кроме Закарпатья, Крыма и большинства южных областей, будут заморозки - температура воздуха опустится от 0 до +3.
Такая же погода будет 8 сентября в:
- восточных,
- Днепропетровской,
- Запорожской областях.
6-9 сентября в Одесской, Николаевской, Херсонской, 8-9 сентября и в Донецкой и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.