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Заморозки в Україні: в яких областях похолодає

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Київ, Понеділок 06 вересня 2021 14:35
Заморозки в Україні: в яких областях похолодає Фото: в Україні різко похолодає вночі (pixabay)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні різко похолодає 7-8 вересня. Заморозки очікуються у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Вночі 7 вересня в Україні, крім Закарпаття, Криму та більшості південних областей, будуть заморозки - температура повітря опуститься від 0 до +3.

Така ж погода буде 8 вересня у:

  • східних,
  • Дніпропетровській,
  • Запорізькій областях.

6-9 вересня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, 8-9 вересня і в Донецькій та Полтавській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління.

Зазначимо, синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні.

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