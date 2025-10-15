Заморозки, тумани й дощі: синоптик розповіла, якою сьогодні буде погода в Україні

Вночі температура повітря становитиме від +1 до +4 градусів, місцями очікуються заморозки до 0. Удень повітря прогріється до +11 градусів, а найтепліше буде на Закарпатті, півдні та південному сході - до +15 градусів.

Дощі можливі переважно на Чернігівщині та Сумщині, тоді як на решті території країни опадів не очікується. У багатьох регіонах спостерігатимуться тумани, які можуть погіршувати видимість на дорогах.

Погода у Києві

У столиці вночі прогнозують від +2 до +5 градусів, удень - близько +8 градусів. У ранкові години можливий невеликий дощ.

Потепління на підході

За словами синоптика Наталії Діденко, невдовзі в Україну може прийти потепління.

"За орієнтовним прогнозом, який потребуватиме уточнення, через вихідні, на наступні, 25-26 жовтня, може бути тепліше", - пише вона.