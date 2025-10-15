Заморозки, туманы и дожди: синоптик рассказала, какой сегодня будет погода в Украине

В среду, 15 октября, в Украине сохранится прохладная осенняя погода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Ночью температура воздуха составит от +1 до +4 градусов, местами ожидаются заморозки до 0. Днем воздух прогреется до +11 градусов, а теплее всего будет на Закарпатье, юге и юго-востоке - до +15 градусов.
Дожди возможны преимущественно на Черниговщине и Сумщине, тогда как на остальной территории страны осадков не ожидается. Во многих регионах будут наблюдаться туманы, которые могут ухудшать видимость на дорогах.
В столице ночью прогнозируют от +2 до +5 градусов, днем - около +8 градусов. В утренние часы возможен небольшой дождь.
По словам синоптика Натальи Диденко, вскоре в Украину может прийти потепление.
"По ориентировочному прогнозу, который потребует уточнения, через выходные, на следующие, 25-26 октября, может быть теплее", - пишет она.
Ранее сообщалось, что утром 14 октября на высокогорье Карпат зафиксировали сильный мороз - температура воздуха снизилась до минус 7 градусов.
Синоптик Украинского гидрометцентра Иван Семилит в комментарии РБК-Украина рассказал о дальнейшем похолодании, возможных изменениях погодных условий и даже вероятности мокрого снега в некоторых регионах.