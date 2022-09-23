Заморозки, туман и дожди: какой погоды ожидать в Украине сегодня
Погода в Украине сегодня, 23 сентября, будет дождливой и туманной. При этом ночью в Киевской области возможны заморозки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, ночью в западных и Житомирской областях небольшой дождь, а на остальной территории без существенных осадков.
Днем в Украине, кроме большинства южных и центральных областей, небольшой, а в Луганской и Донецкой областях умеренный дождь.
Ночью и утром в северо-восточных областях местами туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
- в северных областях ночью +5 +8 градусов, днем +11 +14;
- на западе ночью +4 +7, а днем +9 +14 градусов;
- в восточных областях ночью +5 +10 градусов, днем +12 +16;
- на юге страны ночью +6 +10, а днем +14 +17 градусов;
- в центральных областях ночью +4 +8 градусов, днем +11 +14.
Погода в Киеве
Сегодня в столице облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.
Столбики термометров покажут ночью +6 +8 градусов, а днем +11 +13.
Ночью на поверхности почвы заморозки до 0-3° в Киевской области, в самой столице их не ожидается.
Напомним, что Карпаты продолжает засыпать снегом, вчера в украинских горах выпало до 80 см снега.
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