Снова заморозки. Синоптики дали прогноз на завтра

Завтра, 28 квітня, в Україні очікується заморозка у західних областях. Місцями також очікуються дощі із грозами, причому буде холодно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади
На Лівобережжі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, вдень місцями грози; на решті території мінлива хмарність, без істотних опадів.
Вітер
північно-західний, північний, 7-12 м/с.
Температура повітря
Як повідомлялось, у четвер, 27 квітня, у Карпатах продовжує вирувати зима. У горах ударив сильний мороз до 11 градусів.
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