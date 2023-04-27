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Снова заморозки. Синоптики дали прогноз на завтра

Фото: синоптики "Укргидрометцентра" дали прогноз на 28 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 28 апреля, в Украине ожидается заморозки в западных областях. Местами также ожидаются дожди с грозами, причем будет холодно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

На Левобережье облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем местами грозы; на остальной территории переменная облачность, без существенных осадков.

Ветер

северо-западный, северный, 7-12 м/с.

Температура воздуха

  • ночью 2-7° ,
  • на востоке и юго-востоке страны 7-12° тепла;
  • в западных областях заморозки в воздухе;
  • в Житомирской и Винницкой областях – на поверхности почвы 0-3°;
  • температура днем в Украине 10-15 ° тепла, в восточных областях 16-21°;
  • на высокогорье Карпат без существенных осадков; температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

Как сообщалось, в четверг, 27 апреля, в Карпатах продолжает бурлить зима. В горах ударил сильный мороз до 11 градусов.

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