Снова заморозки. Синоптики дали прогноз на завтра

Завтра, 28 апреля, в Украине ожидается заморозки в западных областях. Местами также ожидаются дожди с грозами, причем будет холодно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Осадки
На Левобережье облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем местами грозы; на остальной территории переменная облачность, без существенных осадков.
Ветер
северо-западный, северный, 7-12 м/с.
Температура воздуха
Как сообщалось, в четверг, 27 апреля, в Карпатах продолжает бурлить зима. В горах ударил сильный мороз до 11 градусов.
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