Снова заморозки. Синоптики дали прогноз на завтра

Завтра, 28 апреля, в Украине ожидается заморозки в западных областях. Местами также ожидаются дожди с грозами, причем будет холодно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки На Левобережье облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем местами грозы; на остальной территории переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2-7° ,

на востоке и юго-востоке страны 7-12° тепла;

в западных областях заморозки в воздухе ;

; в Житомирской и Винницкой областях – на поверхности почвы 0-3°;

температура днем в Украине 10-15 ° тепла, в восточных областях 16-21°;

на высокогорье Карпат без существенных осадков; температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.