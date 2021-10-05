Заморозки прогнозируют не во всех областях: где похолодает
Фото: в Украине прогнозируют заморозки (paxabay)
Заморозки прогнозируют не во всех областях Украины. Сегодня похолодание ночью ожидается 5 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Сегодня ночью в северных и центральных областях, ночью 6-7 октября в Украине (кроме Закарпатья и юга) на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый).
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на 5 октября.
По всей Украине сегодня солнечная и теплая погода днем, только ночью снова будут заморозки.
Ранее сообщалось, что погода в ближайшие три дня будет теплой.