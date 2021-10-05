Заморозки прогнозируют не во всех областях: где похолодает

Заморозки прогнозируют не во всех областях Украины. Сегодня похолодание ночью ожидается 5 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на УкрГидрометцентр .

Сегодня ночью в северных и центральных областях, ночью 6-7 октября в Украине (кроме Закарпатья и юга) на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый).

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на 5 октября.

По всей Украине сегодня солнечная и теплая погода днем, только ночью снова будут заморозки.

Ранее сообщалось, что погода в ближайшие три дня будет теплой.