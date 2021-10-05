Заморозки прогнозують не у всіх областях: де похолодає

Заморозки прогнозують не у всіх областях України. Сьогодні похолодання вночі очікується 5 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на УкрГідрометцентр .

Сьогодні вночі у північних та центральних областях, вночі 6-7 жовтня в Україні (крім Закарпаття та півдня) на поверхні ґрунту, місцями і у повітрі заморозки 0-5 (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на 5 жовтня.

По всій Україні сьогодні сонячна та тепла погода вдень, тільки вночі знову будуть заморозки.

Раніше повідомлялось, що погода в найближчі три дні буде теплою.