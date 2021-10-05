В Украине продолжает удерживаться солнечная погода
Фото: в Украине солнечная погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине продолжает удерживаться солнечная погода. Впрочем, ночью во всех областях заморозки.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-центр УкрГидрометцентра.
Прогноз во всех областях
По всей Украине сегодня солнечная и теплая погода днем, только ночью снова будут заморозки.
Температура воздуха составит:
- на западе днем +14+18, а ночью +4+9,
- на севере днем +12+16, а ночью +3+5,
- на востоке днем +13+15, а ночью +4+6,
- на юге днем +16+19, а ночью +4+9,
- в центре днем +13+16, а ночью +3+6.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня тоже солнечно и тепло. Температура воздуха днем составит +14+16, а ночью +4+6.