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В Украине продолжает удерживаться солнечная погода

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Киев, Вторник 05 октября 2021 08:00
В Украине продолжает удерживаться солнечная погода Фото: в Украине солнечная погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине продолжает удерживаться солнечная погода. Впрочем, ночью во всех областях заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-центр УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По всей Украине сегодня солнечная и теплая погода днем, только ночью снова будут заморозки.

Температура воздуха составит:

  • на западе днем +14+18, а ночью +4+9,
  • на севере днем +12+16, а ночью +3+5,
  • на востоке днем +13+15, а ночью +4+6,
  • на юге днем +16+19, а ночью +4+9,
  • в центре днем +13+16, а ночью +3+6.

В Украине продолжает удерживаться солнечная погода

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня тоже солнечно и тепло. Температура воздуха днем составит +14+16, а ночью +4+6.

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