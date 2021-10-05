В Украине продолжает удерживаться солнечная погода. Впрочем, ночью во всех областях заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-центр УкрГидрометцентра .

Прогноз во всех областях

По всей Украине сегодня солнечная и теплая погода днем, только ночью снова будут заморозки.

Температура воздуха составит:

на западе днем +14+18, а ночью +4+9,

на севере днем +12+16, а ночью +3+5,

на востоке днем +13+15, а ночью +4+6,

на юге днем +16+19, а ночью +4+9,

в центре днем +13+16, а ночью +3+6.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня тоже солнечно и тепло. Температура воздуха днем составит +14+16, а ночью +4+6.