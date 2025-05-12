Заморозки посеред травня. Чим ще зіпсується погода в Україні 12 травня

Хмарно з проясненнями. У більшості південних, центральних та східних областей помірні, вночі на Одещині, Миколаївщині та Кіровоградщині місцями значні дощі; на решті території вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у західних, північних та Вінницькій областях на поверхні грунту, на заході та Житомирщині і в повітрі заморозки 0-3°, вдень 10-15° тепла; на півдні та сході країни вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.

На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг; температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

Погода в Києві та області

Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 10-15° тепла; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 12-14°.

Вночі 12 травня на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, І рівень небезпечності, жовтий.

Погода в Україні 12 травня (facebook.com/UkrHMC)