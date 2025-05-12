Заморозки посреди мая. Чем еще испортится погода в Украине 12 мая

Сегодня, 12 мая, в Украине вероятны дожди, особенно ночью. В это время ожидаются и заморозки, днем не более 18°.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на"Укргидрометцентр".
Облачно с прояснениями. В большинстве южных, центральных и восточных областей умеренные, ночью в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях местами значительные дожди; на остальной территории ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, в западных, северных и Винницкой областях на поверхности почвы, на западе и Житомирщине и в воздухе заморозки 0-3°, днем 10-15° тепла; на юге и востоке страны ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.
На высокогорье Карпат ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег; температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.
Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 10-15° тепла; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 12-14°.
Ночью 12 мая на поверхности почвы заморозки 0-3°, І уровень опасности, желтый.
В мае погода не особо балует теплом. Уже который день в Украине льют дожди, а ночами наблюдаются заморозки.
В Карпаты вообще пришла настоящая зима. В горах выпал снег, в частности, в Прикарпатье. К тому же в горах наблдался мороз, до -6 градусов.
В общей сложности погода в мае, как ранее предупреждали синоптики, будет теплее максимум на +2 градуса, чем обычно.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.