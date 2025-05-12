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Заморозки посеред травня. Чим ще зіпсується погода в Україні 12 травня

Україна, Понеділок 12 травня 2025 07:00
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Заморозки посеред травня. Чим ще зіпсується погода в Україні 12 травня Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 12 травня, в Україні ймовірні дощі, особливо вночі. В цей час очікуюються і заморозки, вдень не більше 18°.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно з проясненнями. У більшості південних, центральних та східних областей помірні, вночі на Одещині, Миколаївщині та Кіровоградщині місцями значні дощі; на решті території вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у західних, північних та Вінницькій областях на поверхні грунту, на заході та Житомирщині і в повітрі заморозки 0-3°, вдень 10-15° тепла; на півдні та сході країни вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.

На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг; температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

Погода в Києві та області

Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 10-15° тепла; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 12-14°.

Вночі 12 травня на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, І рівень небезпечності, жовтий.
Заморозки посеред травня. Чим ще зіпсується погода в Україні 12 травняПогода в Україні 12 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в травні в Україні

У травні погода не особливо балує теплом. Уже котрий день в Україні ллють дощі, а ночами спостерігаються заморозки.

У Карпати взагалі прийшла справжня зима. У горах випав сніг, зокрема, на Прикарпатті. До того ж у горах наблдался мороз, до -6 градусів.

Загалом погода в травні, як раніше попереджали синоптики, буде теплішою максимум на +2 градуси, ніж зазвичай.

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