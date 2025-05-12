Заморозки посреди мая. Чем еще испортится погода в Украине 12 мая

Сегодня, 12 мая, в Украине вероятны дожди, особенно ночью. В это время ожидаются и заморозки, днем не более 18°.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр ".

Облачно с прояснениями. В большинстве южных, центральных и восточных областей умеренные, ночью в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях местами значительные дожди; на остальной территории ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в западных, северных и Винницкой областях на поверхности почвы, на западе и Житомирщине и в воздухе заморозки 0-3°, днем 10-15° тепла; на юге и востоке страны ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.

На высокогорье Карпат ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег; температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 10-15° тепла; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 12-14°.

Ночью 12 мая на поверхности почвы заморозки 0-3°, І уровень опасности, желтый.

Погода в Украине 12 мая (facebook.com/UkrHMC)