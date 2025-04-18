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Ціни в Україні будуть високими: бізнес погіршив очікування до кінця року

Україна, П'ятниця 18 квітня 2025 08:52
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Ціни в Україні будуть високими: бізнес погіршив очікування до кінця року Фото: Фото: бізнес очікує інфляцію понад 10% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Керівники українських підприємств очікують на зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 11,5%. Інфляційні очікування погіршуються третій квартал поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за I квартал 2025 року.

При цьому IV кварталі 2024 року бізнес очікував на інфляцію на рівні 10,3%, у III кварталі - 9,7%, у II кварталі - 9,0%, у I кварталі 2024 року - 11,0%.
Ціни в Україні будуть високими: бізнес погіршив очікування до кінця року

Більше половини (60,3%) опитаних респондентів уважали, що інфляція перевищить 10,0%, а 7,0% очікували, що вона сягне понад 20%.
Ціни в Україні будуть високими: бізнес погіршив очікування до кінця року

Найсуттєвішим чинником для зростання споживчих цін залишаються воєнні дії (зазначили 81,6% респондентів).

Також респонденти очікували посилення впливу таких чинників, як "динаміка пропозиції (доступності) грошей в економіці", "ціни на світових ринках", "соціальні видатки бюджету", "витрати на виробництво", а також "податкові зміни".

Натомість вплив курсового фактору послаблювався друге опитування поспіль - до 70,0% (у IV кварталі 2024 року - 70,3%, у III кварталі 2024 року - 75,4%).
Ціни в Україні будуть високими: бізнес погіршив очікування до кінця року

Квартальне опитування проводилося з 3 лютого до 3 березня 2025 року. В опитуванні взяли участь 660 підприємств із 21 регіону (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Інфляція в Україні

Нагадаємо, у березні річна інфляція прискорилася до 14,6%.

НБУ в квітні погіршив прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні у 2025 році до 8,7%.

За прогнозом НБУ, влітку зростання цін у річному вимірі почне сповільнюватися за широким спектром товарів і послуг.

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