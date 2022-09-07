Заморозки ночью и облачность: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине сегодня, 7 сентября будет без осадков, но прохладной. Ночью заморозки ожидаются на поверхности почвы, при этом на западе днем до +24 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в по всей стране небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с. Вместе с тем ночью на поверхности почвы заморозки до 0-5 градусов.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице небольшая облачность, без осадков. Столбики термометров ночью покажут +5 +7 градусов, а ночью +16 +18.
Напомним, недавно синоптики рассказали, сколько в Украине продлятся заморозки.
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