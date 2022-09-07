Заморозки вночі та хмарність: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 7 вересня буде без опадів, але прохолодною. Вночі заморозки очікуються на поверхні ґрунту, при цьому на заході вдень до +24 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в по всій країні невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно західний, 3-8 м/с. Разом з тим вночі на поверхні ґрунту заморозки до 0-5 градусів.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці невелика хмарність, без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть +5 +7 градусів, а вночі +16 +18.
Нагадаємо, нещодавно синоптики розповіли, скільки в Україні триватимуть заморозки.
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