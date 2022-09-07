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Заморозки вночі та хмарність: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: погода в Україні сьогодні буде із заморозками вночі, але без опадів (unsplash com)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні сьогодні, 7 вересня буде без опадів, але прохолодною. Вночі заморозки очікуються на поверхні ґрунту, при цьому на заході вдень до +24 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в по всій країні невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно західний, 3-8 м/с. Разом з тим вночі на поверхні ґрунту заморозки до 0-5 градусів.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +3 +6 градусів, вдень +14 +18;
  • на заході вночі +4 +11, а вдень +16 +24 градуси;
  • у східних областях вночі +3 +6 градусів, вдень +15 +17;
  • на півдні країни вночі +8 +11, а вдень +19 +22 градуси;
  • у центральних областях вночі +2 +5 градусів, вдень +15 +18.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці невелика хмарність, без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть +5 +7 градусів, а вночі +16 +18.

Нагадаємо, нещодавно синоптики розповіли, скільки в Україні триватимуть заморозки.

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Погода в Україні