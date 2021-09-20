Заморозки снова идут в Украину: где их ожидать

На этой неделе в Украине прогнозируется значительное похолодание. В отдельных регионах синоптики предупреждают о ночных заморозках 22 и 23 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Так, ночью 22 сентября синоптики прогнозируют заморозки в западных областях.
Кроме того, 23 сентября до всей стране, кроме юга, востока и Закарпатья на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3 ° (І уровень опасности, желтый).
Между тем, ночью 23 сентября в Киевской области синоптики также обещают резкое похолодание до 0-3 градусов.
Напомним, сегодня в Карпатах зафиксировали снижение температуры до 0 градусов.
Добавим, синоптики прогнозируют усиление похолодания в Украине завтра, 21 сентября.