Заморозки знову йдуть в Україну: де їх очікувати

Так, вночі 22 вересня синоптики прогнозують заморозки в західних областях.

Крім того, 23 вересня по всій країні, крім півдня, сходу та Закарпаття, на поверхні ґрунту також очікуються заморозки 0-3 градусів (І рівень небезпечності, жовтий).

Між тим, вночі 23 вересня у Київській області синоптики також обіцяють різке похолодання до 0-3 градусів.



