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Заморозки знову йдуть в Україну: де їх очікувати

Автор: Марія Кучерявець

Цього тижня в Україні прогнозується значне похолодання. В окремих регіонах синоптики попереджають про нічні заморозки 22 і 23 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Так, вночі 22 вересня синоптики прогнозують заморозки в західних областях.

Крім того, 23 вересня по всій країні, крім півдня, сходу та Закарпаття, на поверхні ґрунту також очікуються заморозки 0-3 градусів (І рівень небезпечності, жовтий).

Між тим, вночі 23 вересня у Київській області синоптики також обіцяють різке похолодання до 0-3 градусів.


Нагадаємо, сьогодні в Карпатах зафіксували зниження температури до 0 градусів.

Додамо, синоптики прогнозують посилення похолодання в Україні завтра, 21 вересня.

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