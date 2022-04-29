Заморозки и дожди: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня, 29 апреля в Украине ночью в западных и северных областях вероятны заморозки. Днем местами будет идти дождь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в большинстве центральных, Одесской, Николаевской областях, на Закарпатье и Прикарпатье ночью умеренный, а днем небольшой дождь. На остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
При этом на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0 -3 градусов.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/сек. Температура по области ночью +1 +6 тепла, на поверхности почвы заморозки от 0 до -3. Ночью в Киеве ожидается +4 +6 градусов тепла, а днем +12 +14.
Напомним, ранее синоптики предупреждали о заморозках в ночь с 29 апреля по 1 мая.
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