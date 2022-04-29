Заморозки и дожди: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в большинстве центральных, Одесской, Николаевской областях, на Закарпатье и Прикарпатье ночью умеренный, а днем небольшой дождь. На остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

При этом на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0 -3 градусов.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +1 +3, днем +13 +15 градусов;

на западе ночью +3 + 7 градусов, а днем +11 + 17;

в восточных областях ночью +5 +9, днем +16 +18 градусов;

на юге страны ночью +7 +11 градусов, а днем +14 +19;

в центральных областях ночью +6 +9, днем +13 +16 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/сек. Температура по области ночью +1 +6 тепла, на поверхности почвы заморозки от 0 до -3. Ночью в Киеве ожидается +4 +6 градусов тепла, а днем +12 +14.