Заморозки та дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

Сьогодні, 29 квітня в Україні вночі у західних та північних областях ймовірні заморозки. Вдень місцями йтиме дощ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в більшості центральних, Одеській, Миколаївській областях, на Закарпатті та Прикарпатті вночі помірний, а вдень невеликий дощ. На решті території без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
При цьому на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0 -3 градусів.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Температура по області вночі +1 +6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до -3. Вночі в Києві очікується +4 +6 градусів тепла, а вдень +12 +14.
Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про заморозки в ніч з 29 квітня по 1 травня.
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