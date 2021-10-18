Заморозки в Черновицкой области и дожди на севере: прогноз погоды на сегодня
Фото: в Украине сегодня будут дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине сегодня ухудшится погода, в Черновицкой области ожидаются заморозки ночью. Также будут дожди в некоторых регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Ожидается, что дожди будут во Львовской, Киевской, Волынской, Ровенской, Житомирской и Черниговской областях.
Температура воздуха составит:
- на западе днем +7+13, а ночью 0+4,
- на севере днем +8+10, а ночью +2+4,
- на востоке днем +7+13, а ночью +2+5,
- на юге днем +10+14, а ночью +3+7,
- в центре днем +8+10, а ночью +3+7.
Прогноз в Киеве
В Киеве также ожидается дождь. Температура воздуха днем составит +9+11, а ночью +4+6.