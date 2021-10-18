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Заморозки в Черновицкой области и дожди на севере: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Понедельник 18 октября 2021 08:00
Заморозки в Черновицкой области и дожди на севере: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине сегодня будут дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сегодня ухудшится погода, в Черновицкой области ожидаются заморозки ночью. Также будут дожди в некоторых регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Ожидается, что дожди будут во Львовской, Киевской, Волынской, Ровенской, Житомирской и Черниговской областях.

Температура воздуха составит:

  • на западе днем +7+13, а ночью 0+4,
  • на севере днем +8+10, а ночью +2+4,
  • на востоке днем +7+13, а ночью +2+5,
  • на юге днем +10+14, а ночью +3+7,
  • в центре днем +8+10, а ночью +3+7.

Заморозки в Черновицкой области и дожди на севере: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве также ожидается дождь. Температура воздуха днем составит +9+11, а ночью +4+6.

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